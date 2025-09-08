Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Gli 'ultras' dell'Italia voltano le spalle alla bandiera israeliana durante l'inno

Gli 'ultras' dell’Italia voltano le spalle alla bandiera israeliana durante l’inno della nazionale di Israele, prima della partita contro l’Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali. Le due squadre si affrontano sul campo neutro di Debrecen, con pochi tifosi (2000 in tutto, una piccola rappresentanza di israeliani e di italiani), e al momento dell’inno israeliano si è sentito anche qualche fischio.

Israele gioca col lutto al braccio, tecnico compreso, per l'attentato terroristico di Gerusalemme per l’attentato terroristico che ha fatto sei vittime.

