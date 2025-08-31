Vlahovic decisivo a Marassi: la Juve batte il Genoa e resta a punteggio pieno

Dopo il successo in casa contro il Parma, la Juve di Tudor non stecca neanche al Ferraris e si mantiene a punteggio pieno dopo due giornate. La Vecchia Signora, infatti, si impone per 1-0 contro il rognoso Genoa di Vieira, grazie alla rete nel secondo tempo realizzata da Vlahovic, voglioso più che mai di tornare protagonista in bianconero. Gli ospiti non brillano ancora sul piano del gioco e rischiano nel finale, quando i rossoblù colpiscono una clamorosa traversa con Masini. Nonostante un primo tempo intenso e frizzante, nella prima mezz'ora di gioco si vedono ben poche occasioni da gol. Il primo tiro in porta, infatti, arriva solo al 26', quando Ellertsson, in ripartenza, impegna Di Gregorio con una conclusione potente ma centrale.

Dopo aver sofferto l’avvio arrembante del Genoa, col passare dei minuti i bianconeri riescono ad eludere con maggiore facilità il pressing feroce dei padroni di casa. Come spesso accaduto in passato, si accende Yildiz e, di conseguenza, si sveglia tutta la Juve. Proprio dai piedi del turco, infatti, nascono due palle gol clamorose per la Vecchia Signora. A difendere, però, la porta del Grifone ci pensa un monumentale Leali, miracoloso prima al 41' sulla girata in area piccola di Gatti, poi al 43' sul mancino ad incrociare di Yildiz (sulla ribattuta David manda alto).