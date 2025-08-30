Serie B, il Venezia si salva e la Reggiana fa il colpo

Esordio interno positivo per il Mantova che piega un indomito Pescara col punteggio di 2-1. Primo tempo sostanzialmente equilibrato con le squadre che si sono affrontate a viso aperto. I padroni di casa riescono a sbloccare il risultato con un rigore siglato da Mancuso. Nella ripresa è il Pescara che prende in mano le sorti del match e riesce a pareggiare. La formazione ospite preme nella fase iniziale della ripresa e al 9’ trova il pareggio con un forte tiro dal limite di Olzer che sbatte contro la traversa, torna in campo e colpisce la schiena di Festa finendo oltre la riga bianca. Il Mantova non si accontenta del pari e prova a scardinare la difesa pescarese con continui affondi. Il 2-1 arriva al 41’ st per merito di Fiori che da pochi passi, su preciso assist di Falletti, deposita in rete.

Juve Stabia-Venezia 0-0

Con un pizzico di fortuna il Venezia, in inferiorità numerica per oltre un tempo, esce imbattuto dal Romeo Menti contro una Juve Stabia che ai punti avrebbe meritato la vittoria. L’episodio decisivo al 38’ del primo tempo con il rosso diretto al veneto Yeboah colpevole di una spallata a gioco fermo a centrocampo ai danni di Stabile. Nel secondo tempo la Juve Stabia spinge chiudendo il Venezia nella sua area ma trova sulla sua strada uno Stankovic formato saracinesca che si oppone a tutti tentativi degli attaccanti gialloblù.

Reggiana-Empoli 3-1

Buonissima la prima in casa per la Reggiana: 3-1 sull'Empoli. Decisive le due espulsioni dei toscani a fine primo tempo: non c'è stata storia nella ripresa in 11 contro 9. Nella prima frazoine ritmi non molto alti e gol empolese al 12' quando Popov scappa a Quaranta e supera un Motta uscito non troppo bene. Poi un finale di tempo infuocato. Tra il 38' e il 47' succede di tutto: prima Guarino cintura Gondo in procinto di battere a rete tutto solo, per l’arbitro è rigore e giallo, ma dopo revisione al Var il colore del cartellino cambia e l’Empoli rimane in dieci. Gondo realizza dal dischetto e si va sull'1-1. Appena due minuti dopo sempre Gondo scappa via a Obaretin, col difensore che commette fallo da ultimo uomo e viene pure lui espulso. Si va alla pausa sull'1-1 e con l’Empoli addirittura con due uomini in meno. Il divario viene concretizzato dalla Reggiana che gioca a una porta: il 2-1, al 57', ha la firma di Reinhart che da fuori beffa Fulignati grazie ad una netta deviazione di un empolese, e al 78' ecco il tris di Portanova da dentro l’area dopo un velo del solito Gondo, il migliore per distacco. Sul 2-1 un episodio che ha fatto arrabbiare di nuovo l’Empoli: rigore fischiato per un tocco di mano (che c'è) di Quaranta, ma poi con la revisione al Var è stata ravvisata una spinta a due mani sullo stesso difensore, con revoca del penalty.