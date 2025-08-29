Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
José Mourinho non è più Special, esonerato dal Fenerbahce

epa12295974 Fenerbahce head coach Jose Mourinho gestures on the touchline during the UEFA Champions League third qualifying round, 2nd leg match between Fenerbahce and Feyenoord in Istanbul, Turkey, 12 August 2025. EPA/ERDEM SAHIN

José Mourinho è stato esonerato dal Fenerbahce, tra le più importanti squadre di calcio della Turchia, con cui l’allenatore aveva iniziato a lavorare nel 2024. «Ci siamo separati da José Mourinho, che ha ricoperto il ruolo di allenatore della nostra squadra di calcio nella serie A professionale dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per il suo impegno per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera», si legge in un comunicato pubblicato dalla squadra di Istanbul su X, come riferisce la tv di Stato Trt.

L'ex tecnico di Inter e Roma  e il suo staff tecnico riceveranno una grossa buonuscita. «Mourinho aveva un contratto con il Fenerbahce per un altro anno. Si prevede che il tecnico portoghese riceverà un compenso netto di 9 milioni di euro. Includendo lo staff tecnico, questa cifra raggiungerà circa 15 milioni di euro», riferisce l’emittente turca Ntv, aggiungendo che Mourinho ha collezionato 37 vittorie, 14 pareggi e 11 sconfitte in 62 partite con il Fenerbahce in tutte le competizioni.

