José Mourinho non è più Special, esonerato dal Fenerbahce

José Mourinho è stato esonerato dal Fenerbahce, tra le più importanti squadre di calcio della Turchia, con cui l’allenatore aveva iniziato a lavorare nel 2024. «Ci siamo separati da José Mourinho, che ha ricoperto il ruolo di allenatore della nostra squadra di calcio nella serie A professionale dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per il suo impegno per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera», si legge in un comunicato pubblicato dalla squadra di Istanbul su X, come riferisce la tv di Stato Trt.

L'ex tecnico di Inter e Roma e il suo staff tecnico riceveranno una grossa buonuscita. «Mourinho aveva un contratto con il Fenerbahce per un altro anno. Si prevede che il tecnico portoghese riceverà un compenso netto di 9 milioni di euro. Includendo lo staff tecnico, questa cifra raggiungerà circa 15 milioni di euro», riferisce l’emittente turca Ntv, aggiungendo che Mourinho ha collezionato 37 vittorie, 14 pareggi e 11 sconfitte in 62 partite con il Fenerbahce in tutte le competizioni.