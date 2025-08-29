Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Calcio Europa e Conference League: ecco le avversarie di Roma, Bologna e Fiorentina

Europa e Conference League: ecco le avversarie di Roma, Bologna e Fiorentina

di

epa12332963 The UEFA Europa League (L) and UEFA Conference League trophies on display before the draws for the league phase of both competitions at the Grimaldi Forum in Monaco, 29 August 2025. EPA/MOHAMMED BADRA

Svelate, dal sorteggio a Montecarlo, le avversarie della prossima edizione dell'Europa League, che vedrà impegnate Roma e Bologna. Anche la Fiorentina conosce i suoi rivali nel girone di Conference League

Roma

La Roma, quinta classificata nell’ultima stagione di Serie A, nella prima fase della Europa League 2025-2026 affronterà in casa il Lille, il Viktoria Plzen, il Midtjylland e lo Stoccarda; mentre fuori casa sfiderà il Celtic, il Rangers, il Nizza e il Panathinaikos. Questo l’esito del sorteggio svolto oggi a Montecarlo. Le date e gli orari precisi delle varie partite di Europa League saranno resi noti dalla Uefa domenica. Queste le date approssimative della fase campionato di Europa League: 1^ giornata 24 e 25 settembre 2025, 2^ giornata 2 ottobre 2025, 3^ giornata 23 ottobre 2025, 4^ giornata 6 novembre 2025, 5^ giornata 27 novembre 2025, 6^ giornata 11 dicembre 2025, 7^ giornata 7: 22 gennaio 2026, 8^ giornata 29 gennaio 2026. Queste invece le date della fase a eliminazione diretta di Europa League. Playoff: 19 e 26 febbraio 2026. Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026. Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026. Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026. Finale: 20 maggio 2026 (a Istanbul). Le prime 8 della classifica generale al termine della prima fase andranno direttamente agli ottavi di finale, come teste di serie. Le squadre che si piazzeranno tra il 9 e il 24 posto invece disputeranno i playoff (quelle tra il 9 e 16 posto sfideranno i club piazzati tra il 17 e il 24 posto).

Bologna

Il Bologna, vincitore della Coppa Italia nell’ultima stagione, nella prima fase della Europa League 2025-2026 affronterà in casa il Salisburgo, il Celtic, il Friburgo di Vincenzo Grifo e il Brann; mentre fuori casa sfiderà l’Aston Villa, la Steaua Bucarest, il Maccabi Tel Aviv e il Celta Vigo. Questo l’esito del sorteggio svolto oggi a Montecarlo. Queste le date approssimative della fase campionato di Europa League: 1^ giornata 24 e 25 settembre 2025, 2^ giornata 2 ottobre 2025, 3^ giornata 23 ottobre 2025, 4^ giornata 6 novembre 2025, 5^ giornata 27 novembre 2025, 6^ giornata 11 dicembre 2025, 7^ giornata 7: 22 gennaio 2026, 8^ giornata 29 gennaio 2026. Queste invece le date della fase a eliminazione diretta di Europa League. Playoff: 19 e 26 febbraio 2026. Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026. Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026. Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026. Finale: 20 maggio 2026 (a Istanbul). Le prime 8 della classifica generale al termine della prima fase andranno direttamente agli ottavi di finale, come teste di serie. Le squadre che si piazzeranno tra il 9 e il 24 posto invece disputeranno i playoff (quelle tra il 9 e 16 posto sfideranno i club piazzati tra il 17 e il 24 posto).

Fiorentina

La Fiorentina nella prima fase della Conference League 2025-2026 affronterà in casa Dinamo Kiev, AEK Atene e Sigma Olomouc; mentre fuori casa sfiderà il Rapid Vienna, il Mainz e il Losanna. Questo l’esito del sorteggio svolto oggi a Montecarlo. Le date e gli orari precisi delle varie partite di Conference League saranno resi noti dalla Uefa domenica. Queste le date approssimative della fase campionato di Europa League: 1^ giornata 2 ottobre 2025, 2^ giornata 23 ottobre 2025, 3^ giornata 6 novembre 2025, 4^ giornata 27 novembre 2025, 5^ giornata 11 dicembre 2025, 6^ giornata 18 dicembre 2025. Queste le date della fase a eliminazione diretta di Conference League. Playoff: 19 e 26 febbraio 2026. Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026. Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026. Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026. Finale: 27 maggio 2026 (a Lipsia). Le prime 8 della classifica generale al termine della prima fase andranno direttamente agli ottavi di finale, come teste di serie. Le squadre che si piazzeranno tra il 9 e il 24 posto invece disputeranno i playoff (quelle tra il 9 e 16 posto sfideranno i club piazzati tra il 17 e il 24 posto). (AGI) Red/Cau

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province