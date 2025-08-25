Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Calcio Udinese-Verona, la diretta testuale

Udinese-Verona, la diretta testuale

di

Udinese's Jesper Karlstrom (R) and Verona's Suat Serdar in action during the Italian Serie A soccer match Udinese Calcio vs Hellas Verona FC at the Friuli - Bluenergy Stadium in Udine, Italy, 25 August 2025. ANSA / GABRIELE MENIS

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province