Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Calcio Inter-Torino, la diretta testuale

Inter-Torino, la diretta testuale

di

Inter's Lautaro Martinez jubilates after scoring the goal during the Champions League soccer match Inter FC vs AS Monaco at the Giuseppe Meazza stadium in Milan, Italy, 29 January 2025.ANSA/NICOLA MARFISI

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province