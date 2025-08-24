Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Calcio Juventus-Parma 2-0, David e Vlahovic stendono i gialloblù

Juventus-Parma 2-0, David e Vlahovic stendono i gialloblù

di

Juventus' Glison Bremer and Parma's Matteo Pellegrino in action during the Italian Serie A soccer match Juventus FC vs Parma Calcioa at the Allianz Stadium in Turin, Italy, 24 August 2025 ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province