Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Calcio Como-Lazio 2-0, favoloso Nico Paz

Como-Lazio 2-0, favoloso Nico Paz

di

SS Lazio's mildfielder Danilo Cataldi in action against Como 1907's defender Alex Valle during the Italian Serie A soccer match Como 1907 vs SS Lazio at Giuseppe Sinigaglia stadium in Como, Italy, 24 August 2025, Italy, ANSA / ROBERTO BREGANI

 

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province