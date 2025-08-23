Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Calcio Premier League, crollo del City e papera di Trafford: il Tottenham espugna l’Etihad

epa12318415 Jeremy Doku of Manchester City (C) in action during the English Premier League match between Manchester City and Tottenham Hotspur in Manchester, Britain, 23 August 2025. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Giornata da dimenticare per il Manchester City che, nel match valido per la seconda giornata di Premier League, perde in casa 2-0 contro il Tottenham, punteggio già maturato nel primo tempo per le reti di Brennan Johnson e Joao Palhinha.

Ma a fare notizia è soprattutto il grave errore del portiere dei Citizens, James Trafford che è stato preferito a Ederson: infatti al 47' pt sul punteggio di 0-1, il portiere cresciuto nella Academy che la squadra di Guardiola si è ripreso dal Burnley per 35 milioni di euro ha completamente sbagliato il passaggio con i piedi al centro dell’area per Gonzalez: Sarr ha anticipato facilmente il centrocampista spagnolo e ha servito Richarlison che a sua volta ha "consegnato" la sfera a Palhinha per il raddoppio degli Spurs. E ora, dopo la sfida dell’Etihad, sono riprese con ancora più forza le voci sull'arrivo al City di Gigio Donnarumma.

