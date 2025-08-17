Coppa Italia: il Milan passa col Bari, Leao gioia e dolore

Buona la prima per il Milan in Coppa Italia. Vanno avanti anche Parma, Pisa e Frosinone. I rossoneri, targati Allegri, alla prima stagionale, hanno piegato il Bari al Meazza per 2-0. Unica nota stonata, lo stop per Leao che al 16’ del primo tempo si è infortunato al polpaccio ed è stato sostituito da Gimenez. Al 14’ il portoghese aveva sbloccato il match di testa su assist di Tomori. Nella ripresa, dopo 3 minuti, il raddoppio di Pulisic su assist di Gimenez. In campo nella ripresa anche i nuovi acquisti Modric e Jashari.

Passa anche il Pisa dell’ex rosanero Gilardino, ma col brivido. Dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari, la sfida si decisa 2-1 ai rigori in favore dei nerazzurri toscani. Dell'ex Trapani Nzola il tiro dal dischetto decisivo.

Con una doppietta di Pellegrino il Parma batte il Pescara e supera il primo turno. Dopo un gol annullato per fuorigioco e due legni colpiti nel primo tempo, il successo matura nella ripresa: al 2’ corner di Valeri, l’argentino salta più in alto di tutti e insacca di testa. Stessi protagonisti per il raddoppio. Al 20’ l’attaccante difende palla a centrocampo, smista per il laterale sinistro che crossa: altra incornata e doppietta. Sorride mister Cuesta: vittoria al debutto ufficiale sulla panchina ducale.