Rottura tra Donnarumma e il Psg, il portiere non convocato per la finale di Supercoppa

È a Udine che si alza il sipario della nuova stagione del calcio europeo, la Supercoppa Uefa che mercoledì vedrà di fronte il Paris Saint Germain e il Tottenham. Ma sul palcoscenico non ci sarà uno degli attori più attesi, Gianluigi Donnarumma, protagonista del trionfo in Champions League e ora messo ai margini dal club francese, che non lo ha convocato - come anticipa L’Equipe - per la trasferta in Italia, smacco ancora più grande per il portiere della nazionale azzurra. A difendere la porta del Psg ci sarà invece Lucas Chevalier, arrivato da pochi giorni a Parigi proprio per scalzare l’italiano, il cui contratto scade tra un anno e per questo invitato, con maniere anche brusche, a trovare un’altra sistemazione in assenza di una volontà di rinnovo.

Il caso Donnarumma segna l’avvicinamento alla partita ma non è l’unico che scuote i campioni di Francia e d’Europa. E’ diventata un caso un’intervista di Achraf Hakimi, in cui ha detto di ambire al Pallone d’oro per quella che definisce «la migliore stagione della mia carriera». Secondo alcuni media, il Psg avrebbe cercato di far modificare l’intervista, avendo l’obiettivo di appoggiare al massimo la candidatura di Ousmane Dembélé. Il premio all’attaccante, che ha anche il ‘vantaggiò di essere francese, potrebbe annebbiare il ricordo di Kylian Mbappé. Ma il timore è che le tensioni si riflettano nello spogliatoio dei francesi, dove si trovano ben otto tra i 30 candidati al Pallone d’oro, tra i quali anche Donnarumma.