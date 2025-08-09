Notte di festa al Barbera, Palermo-City è uno show

La grande attesa è finita, è arrivata l’ora di Palermo-Manchester City. Il countdown è giunto al termine, i tifosi rosanero stasera ammireranno una delle squadre più forti del mondo. Che poi è anche la capofila del City Football Group che da più di tre anni è proprietario del Palermo.

Si gioca per l’Anglo-Palermitan Trophy, per celebrare i 125 anni di storia del club di viale del Fante e per cementare il rapporto fra la case madre e il popolo rosanero.

L’arrivo del Manchester City a Palermo non è solamente un modo per regalare ai tifosi dei campioni del calibro di Haaland, Bernardo Silva o Gundogan, ma anche e soprattutto una vetrina per mostrare a tutto il mondo di ciò che Palermo e la sua tifoseria sanno fare.

Quella tra Palermo e Manchester City è appunto una sfida tra due compagini vicine da un punto di vista societario ma distanti, al momento, da quello prettamente tecnico-tattico. Il City è un modello da seguire e inseguire, per una piazza che ha fame di calcio e di Serie A.