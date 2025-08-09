Notte di festa al Barbera, Palermo-City è uno show

La grande attesa è finita, è arrivata l’ora di Palermo-Manchester City. Il countdown è giunto al termine, i tifosi rosanero stasera ammireranno una delle squadre più forti del mondo. Che poi è anche la capofila del City Football Group che da più di tre anni è proprietario del Palermo.
Si gioca per l’Anglo-Palermitan Trophy, per celebrare i 125 anni di storia del club di viale del Fante e per cementare il rapporto fra la case madre e il popolo rosanero.
L’arrivo del Manchester City a Palermo non è solamente un modo per regalare ai tifosi dei campioni del calibro di Haaland, Bernardo Silva o Gundogan, ma anche e soprattutto una vetrina per mostrare a tutto il mondo di ciò che Palermo e la sua tifoseria sanno fare.
Quella tra Palermo e Manchester City è appunto una sfida tra due compagini vicine da un punto di vista societario ma distanti, al momento, da quello prettamente tecnico-tattico. Il City è un modello da seguire e inseguire, per una piazza che ha fame di calcio e di Serie A.
Ma anche di quell’Europa, che non troppi anni fa è riuscita a respirare e vivere. In un Barbera che regalerà emozioni indelebili per chi sarà presente (sold out, potrebbero essere 35 mila sugli spalti), sarà anche la prima di volta di Inzaghi in uno stadio in cui ha giocato solo da avversario.
Saranno emozioni forti, anche perché il battesimo coinciderà con la sfida al numero 1 degli allenatori, quel Pep Guardiola che ha vinto tutto e che ha rivoluzionato il calcio.
L'articolo completo oggi sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale.
