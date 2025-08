Var, da quest'anno gli arbitri spiegheranno in tempo reale le decisioni che verranno prese

Addio agli arbitri di calcio silenti. Dal prossimo campionato la loro voce si sentirà eccome, nello stadio durante la partita, addirittura, per spiegare a tutti e in tempo reale le decisioni prese al Var. Una rivoluzione comunicativa già cominciata. La prima volta è stato con il Tottenham in una partita di Coppa di Lega inglese. Poi sperimentale in semi e finale di serie C in Italia e al recente

Mondiale per club. Ora arriverà in forma stabile nel prossimo campionato di A, come ha annunciato Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di serie A e B, in occasione del raduno precampionato a Cascia. «La grande novità della prossima stagione sarà l’announcement in campo» ha detto.

L’arbitro potrà spiegare allo stadio e quindi in tv la decisione assunta dopo un intervento Var. «È un passo avanti importante nella comunicazione, che già da anni curiamo con trasparenza - ha sottolineato Rocchi -. Ora, però, le spiegazioni saranno in tempo reale, davanti a tutti» ha aggiunto. «Ci prepareremo a fondo, abbiamo un gruppo selezionato e vogliamo uniformare linguaggio e contenuti per essere chiari con il pubblico - ha spiegato ancora Rocchi -. Dobbiamo ancora lavorare per uniformare il contenuto delle spiegazioni ma non metteremo limiti rigidi: conterà soprattutto la qualità della comunicazione».