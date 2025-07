Inter e Milan negano l'accesso allo stadio Meazza agli ultrà «non graditi»

Inter e Milan hanno respinto le richieste di rinnovo di centinaia di ultrà delle due curve in quanto tifosi «non graditi» sulla base dei codici etici siglati dai due club. A darne notizia è «Il Corriere della sera» nelle sue pagine milanesi, motivando la scelta delle due società con gli esiti dell’inchiesta "Doppia curva" che ha portato in carcere anche i presunti autori di due omicidi accaduti nell’ambiente ultras.

I «respinti» sono tifosi colpiti in passato da Daspo, il divieto di ingresso allo stadio, ma anche segnalati o sanzionati in modo amministrativo per comportamenti non corretti o per la partecipazione a scontri ed episodi violenti. A questi si aggiungono i nomi emersi nell’inchiesta "Doppia curva" del pm Paolo Storari della Direzione distrettuale antimafia di Milano che un anno fa ha portato al blitz che ha evidenziato affari criminali nelle curve e che ha già portato a condanne fino a dieci anni.