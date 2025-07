Choc per il Bayern e disastro Mondiale: Musiala out per cinque mesi

A dare voce allo sconforto in seno al club è il direttore sportivo, Max Eberl, sottolineando che «il grave infortunio e la lunga assenza sono un vero choc per Jamal e per tutti noi. Lui è importantissimo per il nostro gioco e per il ruolo centrale che ha nella squadra. E c'è poi l’impatto psicologico, siamo tutti dispiaciuti per lui». Anche il ct della nazionale tedesca, Julian Nagelsmann, ha parlato di grande choc per quanto avvenuto al giocatore, uno dei punti di forza della compagine in vista dei Mondiali 2026. Il tempo per recuperare c'è, ma un infortunio così grave inevitabilmente lascerà degli strascichi.

Tra l’altro, il 22enne attaccante era appena rientrato dopo un infortunio muscolare che lo aveva tenuto fuori a lungo - anche nella sfida di Champions League con l’Inter -, aumentando il rammarico per lo sfortunato incidente, per il quale non sono state risparmiate critiche a Donnarumma.

«Quella era una situazione in cui non era necessario "entrare" in quel modo, accettando il rischio di causare un infortunio», ha detto a caldo Manuel Neuer, parlando della scelta del collega italiano, che ha invitato a chiedere scusa all’attaccante. Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha invece difeso l’italiano: "Dare la colpa a Donnarumma mi sembra esagerato. Noi portieri puntiamo sulla palla, anche gli attaccanti non esitano a puntare dritto su di noi. È stata sfortuna».

Invece delle pur brevi vacanze, Musiala dovrà operarsi e cominciare una lunga fase di riabilitazione per un rientro a pieno regime solo verso fine anno, col Bayern e la nazionale che dovranno fare a meno di lui per la prima parte della Champions e per le tre finestre autunnali di qualificazioni ai mondiali.