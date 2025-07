Calcio, Mondiale per club: il Real Madrid va in semifinale, battuto il Borussia per 3-2

Il Real Madrid batte il Borussia Dortmund 3-2 e raggiunge il Psg nella semifinale del Mondiale per Club. A New York, al MetLife Stadium, sono decisive le reti dei canterani Gonzalo e Fran Garcia e del neo entrato Mbappè in una partita che ha visto gli uomini di Xabi Alonso chiudere in 10 a causa del rosso ad Huijsen. I passi in avanti sul piano del gioco però si vedono e il pubblico apprezza, con tanto di 'olè' ad accompagnare nel primo tempo il possesso palla del Real.

Il Madrid costruisce e sblocca il risultato al 10': Guler alza lo sguardo e crossa a centro area, dove è appostato Gonzalo Garcia che segna il suo quarto gol nella competizione. Il Borussia non reagisce e dieci minuti dopo i blancos raddoppiano grazie ai due terzini: Alexander-Arnold crossa dalla destra e pesca Fran Garcia, che anticipa Ryerson e firma il 2-0.

Nella ripresa il Borussia non riesce a prendere in mano il pallino del gioco. Il Real gestisce e concede applausi a Modric e Mbappè, che prendono il posto di Vinicius e Bellingham. Nel recupero però succede di tutto: il Borussia accorcia le distanze al 93' con Beier, ma Mbappè riporta sul +2 il Real con una rovesciata vincente su assist del solito Guler.