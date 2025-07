Europei di calcio femminile, l'Italia batte il Belgio all'esordio

Cominciare bene con una vittoria è quanto coach Andrea Soncin aveva chiesto alle sue giocatrici, e le ragazze della nazionale azzurra non hanno tradito le aspettative: l’Italia si impone sul Belgio e gioca bene nella partita di esordio agli Europei femminili di calcio in Svizzera. A Sion le azzurre passano per 1-0 grazie ad un gol di Arianna Caruso e conquistano i primi tre punti nel Gruppo B del torneo continentale. Si tratta di un girone di ferro, dove oltre alle belghe ci sono le forti portoghese e le spagnole, campionesse del mondo in carica e favorite per la vittoria finale il 27 luglio a Basilea. L’Italia gioca il ruolo dell’outsider ma al debutto è apparsa convincente ed in forte crescita.

La partita con il Belgio dà quindi segnali positivi e rinforza le speranza di fare strada nel torneo, ma rappresenta anche una rivincita per l’Italia contro la squadra che le sconfisse nella fase finale dell’ultimo Europeo nel 2022. Complice il caldo e l’emozione del debutto, le azzurre partono contratte: nei primi 20 minuti subiscono le iniziative delle avversarie. La fiducia delle italiane cresce e la partita si riequilibra. Nel finale è ancora il Belgio a proporsi in avanti ma, proprio nel momento migliore delle avversarie che sprecano con Tessa Wullaert, arriva il gol dell’Italia: Arianna Caruso, migliore in campo, riceve sul vertice sinistro dell’area, si aggiusta il pallone sul destro e segna a mezz’altezza sul primo palo dell’incolpevole portiere belga. Nella ripresa l’Italia appare meno contratta e macina gioco, cercando il raddoppio. Il gol non arriva ma la squadra cresce minuto dopo minuto. Al fischio finale è festa con la Caruso che si rivolge alla tribuna dove ci sono le compagne che hanno fatto il ritiro con la squadra ma domani faranno ritorno in Italia: erano allo stadio per fare il tifo e a fine gara scendono a bordo campo anche loro. Segno che il gruppo è davvero molto unito.