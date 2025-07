Mondiale per club, l'Al-Hilal di Inzaghi manda a casa il City

A Orlando è finita 4-3 dopo i tempi supplementari il match che dopo 90’ era terminato 2-2: decisiva per la squadra di Riad la doppietta del brasiliano Marcos Leonardo. Super prestazione anche per Sergej Milinkovic-Savic, allievo storico di Inzaghi, uno dei più coinvolti nella festa al triplice fischio finale. Perché lì sono stati canti ed entusiasmo alle stelle cominciati sull’erba del Camping World Stadium e proseguiti negli spogliatoi con il presidente del club portato in trionfo dai giocatori. «Sì, stavamo urlando, è difficile sapere cosa fare dopo una vittoria come quella di stasera, l’adrenalina è davvero altissima» ha detto Milinkovic-Savic, uno dei migliori in campo nella sfida contro il City.

Dice che bisognava scalare l’Everest senza ossigeno per battere una squadra come il City. Simone Inzaghi, dopo una chiusura di stagione amara (lo scudetto perso e pure la finale di Champions), lontano dall’Inter si prende la scena: al mondiale per club dove a quanto pare le regole non esistono, esistono solo le eccezioni, il suo Al-Hilal è proprio una di queste. La squadra saudita infatti elimina il Manchester di Pep Guardiola, una delle più blasonate nel roster del torneo milionario della Fifa e vola ai quarti dove troverà il Fluminense che ha fermato proprio l’Inter ora guidata da Chivu.

Elogiato alla vigilia dallo stesso Guardiola, il tecnico catalano definito il migliore da Inzaghi e che invece finisce senza gloria una stagione per gli standard dei Citizens da dimenticare. Riscatta la sua Inzaghi, dopo l’addio ai nerazzurri a cui invece nemmeno il cambio di panchina ha ridato slancio, almeno non si è visto alla prova del mondiale per club.

«Straordinari, hanno conquistato una vittoria con il cuore - le parole dell’allenatore dell’Al-Hilal -. Sapevamo di dover realizzare qualcosa di straordinario se volevamo battere il Manchester City, ed è esattamente quello che hanno fatto i ragazzi; sono stati magnifici. Dovevamo essere straordinari perché il City, lo conosciamo tutti. Abbiamo dovuto scalare l’Everest senza ossigeno per vincere, e ce l’abbiamo fatta».

Inzaghi, da giugno sulla nuova panchina, ha decisamente fatto meglio della sua ex squadra, l’Inter, eliminata agli ottavi dal Fluminense. «Lavoriamo insieme solo da tre settimane e si può vedere quanto duramente si stiano impegnando i giocatori - ha aggiunto il tecnico italiano, che ha vendicato anche il ko nella finale di Champions del 2023, quando l’Inter vene sconfitta dal City -, l’impegno che stanno mettendo. Come allenatore, è di grande soddisfazione. È giusto goderci questo momento, insieme a tutta la nostra società e ai nostri fantastici tifosi. Sono molto soddisfatto del lavoro della squadra e di quello che il club ci ha messo a disposizione. Questo è il motivo per cui ho voluto partecipare subito al Mondiale, volevo subito delle risposte e le ho avute in pochissimo tempo». Guardiola si è complimentato con Inzaghi: «Mi ha stretto la mano, tra di noi c’è tantissima stima, nel calcio si vince e si perde ma ricevere i complimenti da lui fa sempre molto piacere». E ora il viaggio continua: ai quarti poteva esserci l’incrocio con la sua ex squadre, e invece l’Inter prepara le valigie per il rientro mesto a Milano, e l’Al Hilal si prepara ad affrontare il Fluminense, venerdì ancora a Orlando, dopo i giganti inglesi la prossima montagna da scalare è brasiliana.