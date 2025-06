Partita sospesa e Samp salva: all'Arechi è 0-2 tra petardi e lancio di seggiolini

E’ terminata al 65' la sfida tra Salernitana e Sampdoria, valida come ritorno dei playout di Serie B. La decisione è arrivata dopo una sospensione di 25' per il lancio in campo di fumogeni e oggetti (compresi seggiolini) da parte della curva dei tifosi granata, insorti sul punteggio di 2-0 in favore dei blucerchiati (4-0 in totale). A questo punto è probabile la sconfitta a tavolino che condannerebbe la Salernitana alla retrocessione in C mentre la Samp resterebbe fra i cadetti.