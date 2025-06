Impresa quasi sfiorata degli azzurrini: in 9 si arrendono alla Germania solo ai supplementari

Impresa solo sfiorata dell’Italia agli Europei Under 21. Gli azzurrini cedono alla Germania ai supplementari dopo aver pareggiato 2-2 la partita al 96' in nove uomini ed aver resistito quasi fino alla fine con la doppia inferiorità grazie soprattutto alle prodezze del portiere Desplanches. A condannare i ragazzi di Nuziata è il gol al minuto 117 dell’overtime di Rohl. Dopo un primo tempo in sostanziale equilibrio, sotto gli occhi del neo ct Rino Gattuso, gli azzurrini passano ad inizio ripresa con Koleosho. Vantaggio che dura solo 10 minuti per il gol dell’1-1 fdi Woltemade. Poi Gnonto viene espulso ed i tedeschi segnano il 2-1 con Weiper. Azzurrini addirittura in nove per il rosso a Zanotti, ma proprio a pochi istanti dalla fine (al 96') arriva il 2-2 su punizione di Ambrosino.

Ai supplementari ci pensano le super parate di Desplanches a tenere in piedi l’Italia che cede sul più bello. In semifinale vanno i tedeschi che affronteranno la Francia. Nunziata sorprende tutti, giocano Fabbian e Koleosho sulla trequarti, solo panchina per Pisilli, Casadei e l’acciaccato Baldanzi. Sulla destra Zanotti viene preferito a Kayode. Davanti al nuovo Ct azzurro Gennaro Gattuso accompagnato da Gianluigi Buffon, capo delegazione della nazionale italiana, inizio forte della Germania che va un paio di volte pericolosamente al tiro dal limite. Il primo squillo azzurro lo

suona Koleosho: bella percussione centrale di Fabbian che trova il numero 17 che rientra sul destro e prova il rasoterra, tiro centrale che viene controllato dall’estremo difensore tedesco.