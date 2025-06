Mondiale per club, Inter-Urawa Red Diamonds 2-1

Vittoria in zona Cesarini dell’Inter al Mondiale per club. I nerazzurri chiudono in rimonta 2-1 il match con i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. Al gol di Watanabe hanno risposto nel secondo tempo Lautaro in rovesciata e, nel recupero, Carboni.

INTER (3-4-2-1): Sommer 6; Darmian 6, De Vrij 5.5, Carlos Augusto 5; Luis Henrique 5 (40'st Sucic sv), Barella 6.5, Asllani 5.5 (27'st Carboni 7.5), Dimarco 5 (27'st Bastoni sv); S. Esposito 5 (F. Esposito 5.5), Zalewski 5 (1'st Mkhitaryan 5.5); L. Martinez 7.5. In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, Calligaris, Acerbi, Palacios, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch, Cocchi. Allenatore: Chivu 6.5.

URAWA RED DIAMONDS (4-2-3-1): Nishikawa 6; Ishihara 6, Danilo Boza 6, Hoibraten 5.5, Naganuma 6.5 (42'st Ogiwara sv); Gustafson 6.5 (42'st Haraguchi sv), Yasui 6; Kaneko 7 (20'st Sekine 5.5), Matheus Savio 6 (34'st Matsumoto sv), Watanabe 7.5; Matsuo 6 (34'st Thiago Santana sv). In panchina: Niekawa, Yoshida, Nakajima, Komori, Takahashi, Okubo, Nemoto, Inoue, Hayakawa, Nitta. Allenatore: Skorza 6.

ARBITRO: Beida (Mauritania) 6.

RETI: 11'pt Watanabe; 33'st L. Martinez, 47'st Carboni.