Calcio, Gattuso: abbiamo la squadra per andare al mondiale

«Il concetto fondamentale per la mia Italia deve essere famiglia». Lo dice Gennaro Gattuso, alla presentazione come ct dell’Italia. «Ci serve ritrovare l'entusiasmo, e l’unità nei momenti difficili - ha aggiunto - Serve lo spirito di gruppo che è sempre stata la caratteristica dell’azurro. Una speranza? No, andare al Mondiale per me è una convinzione. Abbiamo una squadra per farlo, ripeto, una squadra, non singoli».

«La maglia della nazionale pesa, ma la parola paura non deve esistere. Abbiamo la squadra per andare al mondiale». Lo ha detto Gennaro Gattuso, nuovo ct della nazionale. «Ora serve riportare entusiasmo e la voglia di stare insieme ed essere uniti nei momenti difficili - ha aggiunto -. Ho chiaro in mente cosa fare, dobbiamo ritrovare l’entusiasmo. Non pensare in modo negativo». Gattuso poi conclude: «Chi viene a Coverciano dovrà venire con entusiasmo, essere una famiglia sarà la cosa più importante. Poi tecnica e tattica vengono dopo, ora serve tornare un gruppo».