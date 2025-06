Serie B, la Samp piega la Salernitana e vede la salvezza

Dopo un mese di svariate turbolenze, la Sampdoria di Alberico Evani «vede» la salvezza. Nella gara di andata dei play-out di Serie B, al Luigi Ferraris, il team ligure si è imposto sulla Salernitana per 2-0. A sbloccare la gara, al 39’ del primo tempo, è stato Meulensteen. Nella ripresa il raddoppio dei blucerchiati, a segno al 41’ con Curto. Nel finale, nel recupero, espulsi Borini (per gioco pericoloso) da una parte e Stojanovic (fallo di reazione) dall’altra. La gara di ritorno è in programma, all’Arechi, venerdì sera, dalle 20.30.

Arbitro: Aureliano di Bologna 6.5.

Note: cielo sereno, terreno in buone condizioni. Espulsi: Borini, al 47' st, per gioco pericoloso; Stojanovic, al 51' st, per reazione scomposta. Ammoniti: Depaoli, Yepes, Ghiglione, Tongya, Simy, Venuti, Raimondo, Veroli, Ioannou. Angoli: 7-1 per la Sampdoria. Recupero: 2'; 10'