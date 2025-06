Gattuso è il nuovo ct della Nazionale, Gravina: «Per lui è una seconda pelle»

Da dove si riparte? «Si riparte da dove si è sempre ripartiti dopo momenti un po bui. cercando di pungolare noi stessi sul nostro ruolo e su quello che dovremo esercitare sui ragazzi e sugli allenatori. Quello che realmente interessa è evitare di fare figure non da Italia. Vincere è diventato ormai difficile con chiunque ma tra perdere e perdere in una certa maniera c’è differenza. Si può intervenire con alcuni accorgimenti», ha aggiunto l’ex portiere della Nazionale.

Gravina: «Gattuso è un simbolo del calcio italiano»

«Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l'azzurro per lui è come una seconda pelle: così, il n.1della Figc, Gabriele Gravina ufficializzando la nomina di Gennaro Gattuso a nuovo ct dell’Italia. «Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale - ha sottolineato il presidente della Federcalcio, ufficializzando la nomina del commissario tecnico -. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della FIGC di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica».