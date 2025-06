Nazionale, Ringhio Gattuso in pole ma ci sono anche Cannavaro e De Rossi

Si riparte da zero, o quasi. Il no di Claudio Ranieri, su cui aveva decisamente puntato la Figc, fa scattare il piano B per la tormentata panchina della Nazionale: il post Spalletti non sembra però essere affare lampo, perché la rosa dei nomi si amplia, guardando anche alle glorie azzurre del mondiale 2006. Si deve individuare una figura libera per non imbarcarsi in qualche braccio di ferro con i club.

Così anche il nome di Stefano Pioli, che sembrava essere la prima alternativa al tecnico romano, sta perdendo quotazioni: l’allenatore volato in Arabia dopo aver chiuso l’esperienza al Milan avrebbe però dato la sua parola per un ritorno alla Fiorentina, lasciando l’Al-Nassr dove guadagna 12 milioni di euro a stagione. Non cifre da ct azzurro.

I nomi altisonanti sono già piazzati (Antonio Conte prosegue l’avventura al Napoli dopo lo scudetto, Massimiliano Allegri chiamato al Milan, Carlo Ancelotti volato in Brasile) e in federazione si vogliono prendere qualche giorno per trovare la soluzione migliore. Sondando allenatori più giovani, ma che siano spendibili anche sul piano dell’immagine: campioni che in campo hanno regalato gli ultimi show in azzurro.