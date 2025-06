Nazionale, via Spalletti: «Dopo la partita con la Moldova risolvo il contratto»

«Farò la risoluzione del contratto, fino a domani sera sarò l’allenatore della Nazionale. Ho sempre sostenuto che i calciatori sono forti» ma «i risultati sotto la mia gestione sono questi e mi devo assumere le responsabilità che ho. Sono dispiaciuto di me stesso e dei risultati che sono arrivati. Accettando» di diventare c.t. «sapevo che avremmo attraversato momenti difficili, ma che poi saremmo diventati un corpo unico con i calciatori e invece poi non ci sono riuscito». Lo ha detto il ct azzurro Luciano Spalletti a Coverciano, durante la conferenza stampa che ha lasciato in anticipo dopo essersi commosso.

Il commissario tecnico della nazionale è stato, dunque, sollevato dall’incarico da Gravina. Guiderà gli azzurri per l’ultima volta nella sfida contro la Moldova di lunedì a Reggio Emilia. Fatale la sconfitta con la Norvegia (3-0), che ha già compromesso la qualificazione ai Mondiali.