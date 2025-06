Da Ranieri a Pioli, ecco chi c'è in pole per il dopo Spalletti

Coverciano è un fortino assediato dopo la debacle di Oslo e l’addio di Spalletti. Musi lunghi, tanti dubbi e di nuovo lo spauracchio del terzo mondiale visto dal divano. Per evitare l’ennesimo disastro adesso di cerca un nuovo ct: da Stefano Pioli a Claudio Ranieri, molto sostenuto sui social, fino anche alla suggestione di un ritorno di Roberto Mancini, passando pure per Thiago Motta. Senza escludere la possibilità di andare a pescare all’estero.

Ranieri, oltre che essere il favorito dai social, potrebbe spuntarla sugli altri candidati. Intanto servirà una goleada, lunedì sera, per far sbiadire un pò l’incubo Norvegia, pena l’apertura di nuovi processi che sono già nell’aria e che vedono sul banco degli imputati non solo il tecnico toscano. Gli hashtag #Gravinaout ne sono il sintomo, anche se il presidente della Figc ha già detto chiaramente che non ha intenzione di dimettersi.