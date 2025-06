Mondiali, nel girone G l'Olanda asfalta la Finlandia

L’Olanda ha battuto 2-0 la Finlandia a Helsinki nel match valido per la terza giornata del girone G di qualificazione ai Mondiali 2026. La nazionale allenata da Ronald Koeman si è imposta con le reti di Depay e dell’interista Dumfries. In campo dal 1' anche il milanista Reijnders, mentre l’altro nerazzurro De Vrij è entrato in campo all’intervallo. Sull'altro fronte partita incolore per l'attaccante del Palermo, Pohjanpalo. All’esordio nel girone l'Olanda conquista così i suoi primi tre punti, mentre la Finlandia resta a quota 4 dopo tre gare giocate. Classifica: Polonia 6; Finlandia 4; Olanda 3; Lituania 2; Malta 1.