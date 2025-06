Serie A: valzer di panchine, Lucca verso la Roma

Ancora rebus allenatori. Il calciomercato è già in fase calda, e a tenere banco è ancora il valzer delle panchine e incombe il Mondiale per club che coinvolgerà Juve e Inter. I bianconeri sembrano aver risolto il problema con la conferma di TUDOR, soprattutto dopo il positivo incontro di oggi del croato con il neo dg Comolli, mentre dopo le parole di FABREGAS a Londra, dove ha detto di voler rimanere a Como ("credo molto in questo progetto, lì lavoro come desidero"), la situazione in casa Inter è ancora in alto mare.

Intanto però prende consistenza l’ipotesi di un ritorno in nerazzurro di Mancini, smanioso di rientrare in pista mentre VIEIRA, altro candidato alla successione di Simone Inzaghi (a Parigi per firmare con l’Al Hilal), sembra orientato a rimanere al Genoa.

Anche l’Atalanta è in attesa del nuovo allenatore, ruolo per il quale è spuntato perfino il nome di Juric, anche se in pole position rimane Thiago Motta (ma in corsa c'è anche Palladino). Baroni sembra invece destinato al Torino, mentre per la Fiorentina sono in lizza due campioni del mondo del 2006, ovvero Gilardino e De Rossi. Un altro eroe di quel Mondiale, Gattuso, sembrava destinato a seguire le orme di Ancelotti, ovvero di andare ad allenare in Brasile, nello specifico il Corinthians, ma anche questa situazione è in stand by e per ora alla guida del Timao rimane Dorival Junior.