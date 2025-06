Il Como prova a blindare Fabregas: «È l'uomo del progetto», per l'Inter opzione Vieira o Chivu

Il Como blinda Cesc Fabregas. È lui l'uomo con cui la proprietà più ricca d’Italia vuole portare avanti il progetto che dalla riva del lago strizza l’occhio all’Europa. Non a caso, la conferma della società è arrivata direttamente da Londra, dal palco del SWXS London, festival in cui il presidente dei lariani Mirwan Suwarso e lo stesso Fabregas erano tra gli ospiti per raccontare il progetto Como.

Se l’Inter si aggrappa all’ultimo spiraglio di possibilità di convincere il mister a lasciare i lariani, il tecnico spagnolo spende parole al miele per quanto fin qui costruito dalle parti del Sinigaglia. «Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio - osserva Fabregas - Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa ambizione. Il presidente mi permette di lavorare come voglio, nel modo in cui vedo le cose. Fortunatamente condividiamo la stessa visione, lo stesso obiettivo, che è arrivare il più in alto possibile. Abbiamo grandissime ambizioni per il futuro».