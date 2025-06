Serie A. Ritorni, divorzi e tanti dubbi: panchine roventi

Dal ritorno di Allegri al Milan al divorzio di Gasperini dall’Atalanta per approdare alla Roma, dal possibile addio di Inzaghi all’Inter ai dubbi della Juventus, avanza la rivoluzione sulle panchine della Serie A. Salvo Antonio Conte, convinto a restare a Napoli dopo lo scudetto, e Italiano, che è rimasto a Bologna, grossi movimenti riguardano tutti i club. Tra le big molte devono ancora decidere chi sarà il prossimo allenatore. Dopo lo choc Champions c'è in ballo anche l’Inter. Sarri dovrebbe andare alla Lazio, grossi punti interrogativi riguardano ancora Atalanta, Juve e Fiorentina. Negli altri club sono stati confermati Fabregas (per ora), Runjaic, Vieira, Chivu, Giampaolo e Grosso, timoniere della promozione record del Sassuolo.

Napoli

Resta Conte. Dopo la festa scudetto sfuma la paura di perdere subito (come accaduto con Spalletti) il tecnico vincente. I tifosi esultano anche per l’arrivo di De Bruyne. Conte avrà il suo mercato dispendioso e potrà ripartire da una rosa più forte per affrontare la Champions.