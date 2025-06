Lo Spezia cola a(l) Picco: la Cremonese vince 2-3 e vola in serie A

La Cremonese espugna il 'Piccò 3-2 e torna in Serie A, non bastano allo Spezia due gol in un minuto. Ritmi subito altissimi, con entrambe le squadre non fanno calcoli dopo lo 0-0 dell’andata e i tecnici cambiano qualcosa: Vazquez mezzala e Collocolo esterno estro nella Cremonese, torna Salvatore Esposito nei liguri. Spingono in avvio i grigiorossi e la prima occasione è loro, con Gori a respingere il tiro di Azzi. Il portiere non è così reattivo al 25' quando, sul lancio di Vazquez, manca completamente l’uscita: De Luca resiste al contrasto col difensore e lo batte di punta. L’ex Samp sfiora il bis e colpisce una traversa, mentre nel finale di tempo risale lo Spezia, che - però - non crea nessuna occasione di rilievo. Sembra il preludio al pareggio degli aquilotti, invece la Cremonese segna il bis: mischia da corner e tocco vincente di testa di Collocolo, con Vazquez forse a correggerla leggermente in gol (63'). Lo Spezia esce dalla gara e subisce anche il tris, perdendosi De Luca al 79': tap-in vincente dopo la parata di Gori su un altro tiro di Azzi.