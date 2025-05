Conte resta al Napoli, Gasperini vede la Roma

Giornata di annunci, di accordi da ufficializzare e di incontri decisivi per tante big di serie A alle prese con un problema comune, la scelta dell’allenatore. Se il Bologna ha annunciato il prolungamento del contratto a Vincenzo Italiano fino al 2027, il Milan ha chiuso per riportare a Milanello dopo 11 anni Massimiliano Allegri, che sembrava in pole position per trasferirsi al Napoli al posto di Antonio Conte.

Il tecnico del quarto scudetto azzurro, dato per partente, ha invece cambiato idea e, a meno di clamorose sorprese dell’ultimo secondo, resterà a godersi la vista sul Golfo, con gli ultimi dettagli dell’accordo con Aurelio De Laurentiis in via di definizione in un incontro tardo-pomeridiano in un hotel del centro. Come nel caso di Allegri, anche per Conte manca solo l’ufficialità della chiusura dell’accordo.

È stato invece a Firenze che Gian Piero Gasperini, lasciata in stand-by l’Atalanta, ha visto Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi. I due dirigenti giallorossi lo hanno informato dei progetti della Roma per un futuro insieme, che sembra molto probabile.