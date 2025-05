Allegri torna al Milan dopo 11 anni

Massimiliano Allegri sta per tornare alla guida del Milan. Club e allenatore hanno trovato l’intesa per un triennale da circa 5 milioni di euro a stagione e mancherebbero solo gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità. Decisivo l’intervento del nuovo direttore sportivo Igli Tare che ha scelto affidabilità ed esperienza per risollevare le sorti della squadra rossonera.

Allegri è quindi vicinissimo a rivivere emozioni già provate perché, a undici anni di distanza dall’ultima volta, varcherà la soglia di Milanello e si siederà sulla panchina rossonera a San Siro. Nelle prossime ore società e allenatore si accorderanno anche negli ultimi aspetti e poi inizierà definitivamente il nuovo ciclo al Milan.

Non sempre ripercorrere la strada già intrapresa è la soluzione giusta ma forse in questo caso, per un Milan a cui servono certezze e qualcuno in grado di ristabilire ordine, valori e abnegazione, Allegri potrebbe essere l’uomo giusto. Certo, l’ingaggio sarà nettamente più alto rispetto a quello di Conceiçao o Fonseca. Ma competenza ed esperienza si pagano. E soprattutto il compito che avrà il tecnico toscano non sarà affatto semplice.