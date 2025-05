Il Milan riparte da Tare: «Orgoglio e responsabilità»

L’avventura di Igli Tare al Milan è iniziata. Il nuovo direttore sportivo, che nei giorni scorsi aveva già firmato il contratto E nel pomeriggio è stato ufficializzato attraverso un comunicato del club, ha preso possesso del suo nuovo ufficio al quarto piano di Casa Milan, incontrato dipendenti e collaboratori, per poi mettersi subito al lavoro (c'è stato l'incontro con la Roma, rappresentata da Ghisolfi, per la situazione legata ai prestiti di Abraham e Saelemaekers).

«Siamo felici di accogliere Igli Tare nella famiglia rossonera - ha detto l'amministratore delegato Giorgio Furlani - La scelta giusta da cui ripartire: competenza, determinazione e valori forti, unite a una solida conoscenza del calcio italiano e una visione internazionale, lo rendono la figura ideale per contribuire al rilancio del club, attraverso lo sviluppo di un progetto sportivo ambizioso».

Tare, invece, ha detto: «Entrare a far parte di un Club come il Milan è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio la società per avermi affidato questo incarico. La società conosce la mia grande determinazione e la mia volontà di far bene mettendo tutta la mia esperienza al servizio di un grande club che ha l’obiettivo assoluto di tornare a essere protagonista in Italia e in Europa».