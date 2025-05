Serie B, lo Spezia regola il Catanzaro e raggiunge la Cremonese nella finale dei play-off

Lo Spezia di D’Angelo dopo aver vinto l’andata 2-0 in Calabria contro il Catanzaro si ripete piegando al Picco per 2-1 in rimonta la formazione di Caserta. Giallorossi avanti con Cassandro, poi il ribaltone degli Aquilotti con i guizzi di Aurelio e Wisniewski.

Negli ultimi minuti Catanzaro in dieci per un rosso a Biasci. Lo Spezia in finale affronterà la Cremonese, che nel pomeriggio ha steso allo Zini per 3-0 la Juve Stabia (andata 2-1 per le Vespe a Castellammare). Il match di andata è in programma a Cremona il prossimo 29 maggio, ritorno l’1 giugno in Liguria.

Spezia-Catanzaro 2-1

Spezia (3-5-2): Gori 5.5; Wisniewski 7, Hristov 7, Mateju 6.5 (23' st Reca 6); Vignali 6.5, Cassata 7, Nagy 6.5, Kouda 6.5 (38' st Falcinelli sv), Aurelio 7; Esposito P. 7 (44' st Colak sv), Di Serio 7 (23' st Bandinelli 6). In panchina: Chichizola, Ferrer, Esposito S., Lapadula, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi. Allenatore: D’Angelo 7.