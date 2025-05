Serie B, la Cremonese cala il tris alla Juve Stabia e va in finale dei play-off

Dopo la sconfitta dell’andata al Menti per 2-1, la Cremonese non sbaglia e allo Zini si impone per 3-0 sulla Juve Stabia con le reti di Castagnetti (28'), Johnsen (60') e Vandeputte (67'). In mezzo per le Vespe il rosso ad Andreoni (59').

Grigiorossi di Stroppa in finale play-off, dove affronteranno la vincente dell’altra semifinale Spezia-Catanzaro, con i liguri che all’andata si sono imposti in Calabria per 2-0.

Cremonese-Juve Stabia 3-0

Cremonese (3-5-2): Fulignati 6; Folino 6.5 (36'st Moretti sv), Ravanelli 7, Ceccherini 6.5; Barbieri 7 (25'st Gelli 6), Collocolo 6.5, Castagnetti 7, Vandeputte 7 (32'st Valoti 6), Azzi 6; Johnsen 7 (36'st Nasti sv), Vazquez 7.5 (32'st Bonazzoli 6). In panchina: Drago, Tannander, Pickel, De Luca, Triacca, Majer, Zanimacchia. Allenatore: Stroppa 7.

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam 5 (42'st Signorini sv); Varnier 6, Peda 6, Bellich 5.5 (1'st Rocchetti 6); Floriani 5, Mosti 6 (42'st Meli sv), Pierobon 5 (28'st Baldi 6), Andreoni 5; Sgarbi 5 (17'st Maistro 6), Candellone 5; Adorante 5. In panchina: Matosevic, Quaranta, Dubickas, Piscopo, Morachioli, Leone, Louati. Allenatore: Pagliuca 5.