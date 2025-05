La Juve soffre ma batte il Venezia e va in Champions, ai lagunari non riesce il miracolo e retrocedono

Al Venezia non riesce il miracolo di salvarsi e la Juventus porta a casa il traguardo minimo di qualificarsi per la Champions League al termine di una stagione difficile. Una partita intensa e a viso aperto, con le squadre che non si sono risparmiate. L’ha spuntata la Juve di rigore, ma soffrendo non poco con i lagunari messi bene da Di Francesco, pur con i noti limiti della rosa.

Eusebio Di Francesco schiera un 3-5-2 escludendo Oristanio, davanti mette Fila al centro, supportato da Yeboah e Haps, e subito dietro l’ex di turno, Nicolussi Caviglia. La Juve si affida davanti a Kolo Muani, con Conceicao a svariare a destra e Yildiz dall’altra parte a cercare fantasia e profondità. Dietro, difesa «inventata» con i giovani Costa e Savona a fare asportellate con Fila.

Il Venezia parte subito all’attacco e sorprende i bianconeri: al 2' minuto basta una pressione di Ellertsson e uno scambio con Haps, che poco dentro l’area serve al centro per Fila che segna agevolmente. Passano tre minuti perché Alberto Costa la pareggi, con una staffilata di destro da poco fuori area; il Var però richiama l’arbitro Colombo che annulla, perché il difensore ha stoppato la palla con la mano.