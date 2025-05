Blitz Roma a Torino, giallorossi qualificati in Europa League

Dembelè stende in area Saelemaekers e a Di Bello non serve il Var per accorgersi del fallo da rigore. Dagli undici metri si presenta Paredes che realizza il suo quarto gol stagionale. Sotto di una rete il Toro alza la pressione e guadagna campo. La Roma arretra il baricentro, infiacchita forse anche dalla notizia della rimonta juventina al 'Penzò, ma nel primo tempo i giallorossi concedono ai granata una conclusione dalla distanza di Vlasic, facilmente bloccata da Svilar.

All’intervallo Ranieri non fa cambi e conferma l’inedito 4-3-2-1 di partenza con Shomurodov unico riferimento in attacco con Soulè e Saelemaekers a supporto. Sono proprio i due trequartisti a costruire la rete del raddoppio giallorosso: Soulè crossa dalla destra, Saelemaekers si libera della marcatura di Dembelè e di testa firma il 2-0, proprio mentre un altro boato accompagna il nuovo pareggio del Venezia. Al 65' la Roma sfiora il tris: Angelino apre una prateria per Soulè che calcia col mancino e scheggia la traversa. Nel finale c'è spazio per un gol annullato a Cristante per un fuorigioco di Angelino e per l’ingresso in campo di Hummels, anche lui pronto ad appendere gli scarpini al chiodo.

La festa però è a metà: la Juventus vince a Venezia e va in Champions. La Roma "si accontenta" dell’Europa League e dell’uscita dalle coppe della Lazio.

Torino-Roma 0-2

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic 6; Dembele 4.5 (14' st Perciun 6), Maripan 6, Masina 5.5 (27' st Walukiewicz 6), Biraghi 6; Ricci 6 (27' st Linetty 6), Casadei 5 (14' st Gineitis 6); Lazaro 6, Vlasic 6, Elmas 6 (36' st Gabellini sv); Adams 5.5. In panchina: Paleari, Donnarumma, Pedersen, Coco, Ilic, Ilkhan, Dalla Vecchia, Karamoh, Sanabria, Cacciamani. Allenatore: Vanoli 5.5.

Roma (4-3-2-1): Svilar 6; Celik 6 (45' st Hummels sv), Mancini 6.5, Ndicka 5.5, Angelino 6; Cristante 6, Paredes 7 (45' st Baldanzi sv), Kone 7; Soulè 6.5 (45' st Rensch sv), Saelemaekers 7 (45' st Pisilli sv); Shomurodov 6 (27' st El Shaarawy 6). In panchina: De Marzi, Gollini, Abdulhamid, Nelsson, Salah-Eddine, Sangarè, Pellegrini, Gourna-Douath, Dovbyk, Dybala. Allenatore: Ranieri 7.

Arbitro: Di Bello di Brindisi 6.

Reti: 18' pt Paredes (rig); 8' st Saelemaekers.

Note: serata serena; terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Maripan, Celik. Angoli: 2-1 per il Torino. Recupero: 2'; 3'