Finisce l’era Pozzo all’Udinese, club ceduto a un fondo straniero

Finisce l’era Pozzo all’Udinese Calcio. La società sportiva è stata infatti venduta. La famiglia Pozzo la avrebbe ceduta a investitori stranieri ancora ignoti, e per una cifra attorno ai 150 milioni di euro. La notizia, anticipata dalla Tgr Rai Fvg, è stata confermata da ambienti vicini alla società sportiva. Tuttavia, i vertici di quest’ ultima, non hanno voluto commentare. Nelle prossime ore, sempre secondo quanto anticipato dalla Rai, sarà svelato il nome del nuovo proprietario, un fondo che avrebbe sede negli Stati Uniti.

I Pozzo controllano l’Udinese da quasi 39 anni - l’acquisizione risale al 28 luglio 1986 - dopo averla rilevata da Lamberto Mazza, il proprietario dell’era Zico. Il Club friulano verrà acquistato da imprenditori americani con alle spalle un fondo di New York. Secondo indiscrezioni, l’accordo preliminare sarebbe già stato perfezionato nei giorni scorsi.

Un’era quella dei Pozzo che ha portato bene all’Udinese: la squadra infatti seppure sempre in media classifica, ha disputato le ultime 30 stagioni consecutive in serie A alla pari soltanto di Inter, Roma, Milan e Lazio. Il club friulano ha vissuto a più riprese le emozioni della Champions League e dell’allora Coppa Uefa, e dal 2016, ha uno stadio di proprietà completamente rinnovato e all’avanguardia, da 25 mila posti, il primo in Italia, e tra i pochi al mondo, con la copertura realizzata con strutture fotovoltaiche, per renderlo indipendente sotto il profilo energetico.

Secondo quanto si apprende, il Watford, l’altra società dei Pozzo, non entrerebbe nell’affare e resterebbe di proprietà del figlio di patron Giampaolo, Gino, il cui sogno è di riportare presto la squadra in Premier League.