In uno stadio Diego Armando Maradona gremito, Conte e il suo Napoli tentano l'impresa di portare il secondo scudetto in tre anni a Napoli. Gli azzurri, a più uno sull'Inter (che gioca a Como), devono superare un Cagliare già salvo, ma che promette comunque battaglia. In caso di arrivo a pari punti in classifica saranno play-off scudetto.