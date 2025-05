Dal ko a Verona al trionfo col Cagliari: la cavalcata scudetto del Napoli

Dalla fatal Verona fino al trionfo con il Cagliari. L’esaltante cavalcata del Napoli che ha portato la squadra di Antonio Conte alla conquista del quarto scudetto comincia nel modo peggiore. Il ritardo della società sul mercato (non sono ancora stati ingaggiati Buongiorno dal Torino, Neres dal Benfica, Lukaku dal Chelsea, McTominay dal Manchester Utd e Gilmour dal Brighton) condiziona pesantemente il rendimento della squadra che subisce il 18 agosto al Bentegodi una pesante sconfitta (3-0) dal Verona. Nel duello a distanza con l’Inter, che sarà destinato a caratterizzare poi l’intero campionato, la squadra di Conte parte subito in svantaggio perché i nerazzurri, nella prima uscita, pareggiano 1-1 a Genova.

Nell’arco dell’intero torneo il Napoli è la squadra che ha mantenuto per più tempo il primato in classifica (23 giornate contro 9 dell’Inter, 4 dell’Atalanta, 2 della Juventus e 1 di Torino, Udinese, Verona e Lazio) mostrando dunque complessivamente una costante supremazia sulle avversarie, determinata probabilmente anche dall’assenza di appuntamenti infrasettimanali, non essendo la squadra impegnata nelle Coppe europee.

Il primo sorpasso della stagione della squadra di Conte è datato 15 settembre 2024. Nel quarto turno di campionato, infatti, il Napoli vince 4-0 a Cagliari mentre l’Inter, che era prima in classifica, è fermata dal Monza al Brianteo sull'1-1. Nella quinta giornata gli azzurri pareggiano fuori casa (0-0) con la Juventus. E’ il preludio a una fase di predominio costante che si materializza dal sesto al quattordicesimo turno del girone d’andata. In quell'arco di tempo il Napoli mantiene la testa della graduatoria, grazie anche a un filotto di cinque vittorie consecutive. Il periodo d’oro si interrompe bruscamente il 3 novembre con una clamorosa sconfitta (0-3) subita in casa ad opera dell’Atalanta.

Ma il Napoli riprende immediatamente la marcia, andando prima a pareggiare sul campo dell’Inter (1-1) e subito dopo battendo la Roma al Maradona (3-0) e il Torino fuori casa (0-1). Da quel giorno - è l’1 dicembre - il dato sul raffronto con l’Inter è in un certo senso falsato dalla mancata disputa della partita tra la Fiorentina e i nerazzurri di Inzaghi, interrotta dopo pochi minuti di gioco per il malore a Bove e rinviata (sarà recuperata il 6 febbraio, con la vittoria dei viola per 3-0).

Alla fine del girone d’andata il Napoli è campione d’inverno con 44 punti, seguito dall’Atalanta a 41 e dall’Inter a 40, anche se il dato è falsato dal fatto che i bergamaschi a quel punto hanno giocato una partita in meno e i nerazzurri addirittura due (al rinvio del match con la Fiorentina si aggiungono i ritardi del calendario dovuti agli impegni sia dell’Inter che dell’Atalanta per la Supercoppa italiana).

Al settimo turno del girone di ritorno il Napoli, reduce da tre pareggi consecutivi con la Roma, con l’Udinese e con la Lazio, incappa in una bruciante sconfitta a Como (2-1) ed è costretto a cedere il comando della graduatoria alla squadra di Inzaghi che in quella giornata vince (1-0) a San Siro con il Genoa.

E’ questo l’unico vero momento di crisi degli azzurri nell’intero arco del campionato. La squadra di Conte, però, nonostante una raffica di infortuni muscolari che falcidiano la rosa, riprende con pazienza il cammino e nelle successive sette giornate mantiene il passo dell’antagonista, rimanendo sempre a un distacco massimo di tre lunghezze. La svolta del campionato arriva alla quattordicesima giornata del girone di ritorno. E' il 19 aprile quando il Napoli, con un gol di Raspadori su punizione va a vincere al Brianteo con il Monza, mentre l’Inter il giorno successivo cade a Bologna, trafitta nel finale di partita da un gol in sforbiciata di Orsolini. E’ l’aggancio. La settimana successiva l’Inter, provata dai continui e faticosi impegni in Champions League, viene battuta in casa della Roma, mentre il Napoli, superando il Torino (2-0) al Maradona il Torino, si riprende il primo posto in classifica con tre punti di vantaggio sull'antagonista.

Si arriva alle ultime battute del torneo. Il Genoa blocca il Napoli in casa (2-2) e l’Inter vince a Torino con i granata (0-2). Il vantaggio degli azzurri si riduce a una sola lunghezza. Mancano solo due giornate alla fine del campionato e nulla è ancora deciso. Al Napoli basterebbe vincere le ultime due partite, a Parma e con il Cagliari in casa per aggiudicarsi matematicamente lo scudetto. Ma il finale è ancora una volta rimandato. Il Napoli non riesce a sfondare a Parma, nella penultima di campionato dove impatta 0-0. L’Inter è in vantaggio in casa con la Lazio fino a un minuto dalla fine della gara quando Pedro, l’attaccante laziale diventato per i tifosi del Napoli un vero eroe, trasforma il rigore del pareggio per i biancocelesti.

Le distanze rimangono immutate e al Napoli che affronta il Cagliari al Maradona nell’ultimo, decisivo appuntamento della stagione, serve una vittoria per avere la certezza della conquista del titolo. Gli azzurri si impongono con la squadra di Nicola grazie alle reti dei due migliori marcatori, Lukaku a McTominay. Il Napoli è campione d’Italia e in città può partire la festa. Il quarto scudetto, targato Antonio Conte, arriva a sorpresa, al termine di una stagione che ci si immaginava di transizione e i tifosi possono assaporare appieno il gusto di un successo inaspettato di una squadra che lo scorso anno aveva deluso, chiudendo il campionato al decimo posto. E ora il trionfo.