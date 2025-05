Play-Off Serie B, lo Spezia espugna Catanzaro e prenota la finale

Finisce 0-2 il match di andata delle semifinali play off tra Catanzaro e Spezia. La squadra ligure, che già aveva il vantaggio di due risultati su tre, ipoteca così il passaggio in finale. Le scelte iniziali di Caserta e D’Angelo: per i giallorossi parte dal primo Ilie preferito a Pompetti, per i liguri a centrocampo spazio a Kouda e Cassata e in avanti Di Serio.

Pronti via: Pio Esposito dopo un minuto, su corner, colpisce di testa sopra la traversa. Il match è molto fisico e il gioco risulta spezzettato, con le due squadre alla ricerca degli spazi giusti da aggredire. Le difese hanno la meglio da entrambe le parti, così il primo tiro in porta arriva al 41esimo con una punizione sempre di Esposito facilmente neutralizzata da Pigliacelli.

Il secondo tempo si sblocca, dopo quattro minuti, a favore dello Spezia che capitalizza il primo errore avversario: su una percussione offensiva, un rimpallo favorisce Aurelio che si invola verso l’area, salta Brighenti, e il suo tiro viene ribadito in rete da Di Serio a pochi centimetri dalla linea. È doccia fredda per il Catanzaro: Caserta inserisce Pompetti e Pittarello per Pontisso e Biasci, ma rischia di capitolare sul tiro di Pio Esposito respinto da Pigliacelli.