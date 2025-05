Play-off Serie B, la Juve Stabia batte la Cremonese nell'andata delle semifinali

La Juve Stabia batte 2-1 la Cremonese nella gara di andata della semifinale playoff di Serie B. Nel ritorno di domenica prossima allo stadio Zini alla Cremonese sarà sufficiente vincere la partita con qualsiasi punteggio per accedere alla finalissima in virtù del miglior piazzamento nella regular season. Padroni di casa schierati con il classico 3-4-2-1 con Andreoni in campo a sorpresa sulla fascia sinistra al posto dell’infortunato Fortini.

La Cremonese di Stroppa si presenta con la difesa rimaneggiata (assenti per infortunio Antov, Ravanelli e Zanimacchia) e un folto centrocampo a cinque a supporto del tandem De Luca-Johnsen. Dopo un paio di tentativi da lontano di entrambe le squadre, la partita si accende come un fuoco d’artificio subito dopo la mezzora. Al 31' Adorante fa le prove generali del gol con un destro troppo centrale per impensierire Fulignati. Passano appena tre minuti e la Juve Stabia fa esplodere il Menti passando in vantaggio con un preciso rasoterra dal limite di Pierobon, bravo ad approfittare di un errore in uscita di Azzi dalla propria area.