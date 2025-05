Serie A, le sfide scudetto di Napoli e Inter si giocheranno venerdì

Uno scudetto di venerdì. Dopo un Consiglio della Lega Serie A in mattinata in cui non sono mancate le tensioni, la decisione è stata che il verdetto finale sul campionato 2024/25 si scoprirà venerdì prossimo in notturna, con il Napoli impegnato in casa contro il Cagliari e l’Inter che sarà ospite del Como.

Un incrocio in contemporanea che decreterà il nuovo campione d’Italia, a meno che la situazione non torni tutta in parità (in caso di ko dei partenopei e pareggio dei nerazzurri): in quel caso, a decidere tutto sarà lo spareggio scudetto, che si disputerà lunedì 26 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Ipotesi tutto sommato residuale, ma impossibile da escludere a priori, motivo per cui tra l’altro l’Inter spingeva per un anticipo addirittura al giovedì, tesi che tuttavia non ha trovato una base d’appoggio nel Consiglio di Lega di ieri, con il Napoli che al contrario spingeva per evitare quella data.