La Roma travolge il Milan e sogna la Champions: 3-1 nell’addio all’Olimpico di Ranieri

Dopo il ko con l’Atalanta, la Roma saluta la sua gente con un 3-1 al Milan che tiene viva la corsa al quarto posto e condanna i rossoneri ad una prossima stagione senza Europa. Record assoluto di spettatori (68.100), una coreografia da brividi per Ranieri, alla sua ultima da allenatore all’Olimpico: inutile dire che, almeno nell’approccio, la differenza la fanno le emozioni. E se i rossoneri sembrano rimasti con la testa alla finale persa di Coppa Italia col Bologna, i giallorossi, con Dybala, Dovbyk e Pellegrini indisponibili, hanno voglia si sparigliare le carte.

E, dopo 3', ecco il vantaggio dei capitolini: Soulè rimedia e batte un corner giusto sulla testa di capitan Mancini, che insacca di testa. Superato il momento, il Milan, privo di Bondo, Hernandez, Walker e Chukwueze, sembra poter crescere e si rende pericoloso prima con un’incursione di Pulisic e poi con una rasoiata di Gimenez appena out. Ma al 20' ecco l’altro episodio clou: proprio la punta messicana rifila una gomitata al petto a Mancini. Piccinini vola al Var e, di ritorno, gli sventola il rosso in faccia. La superiorità numerica c'è ma non si vede, perchè il Diavolo si sistema e, nemmeno troppo a sorpresa, pareggia i conti al 39': Jimenez si incunea in area e trova pronti Svilar, Joao Felix è però nei paraggi e infila in tap-in l’1-1 che la difesa di casa ha decisamente sulla coscienza. Ripresa che comincia con lo stesso mood, con il Milan più organizzato e la Roma meno incisiva.