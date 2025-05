La Juventus vince e resta quarta: 2-0 all’Udinese, ora il match-point a Venezia

La Juventus è ancora in controllo del proprio destino nella corsa all’ultimo posto per la prossima Champions League. I bianconeri vincono alla penultima giornata 1-0 contro l'Udinese grazie alle reti di Nico Gonzalez e Vlahovic, restano in quarta posizione e si presentano agli ultimi 90' del campionato con un punto di vantaggio sulla Roma e due sulla Lazio. Ottimo approccio alla partita sin dal fischio d’avvio da parte degli uomini di Tudor, che arrivano ben tre volte al tiro nell’arco dei primi dieci minuti. Conceicao e Locatelli ci provano da fuori senza successo, poi al 10' Kolo Muani - lanciato in profondità - spreca a tu per tu con Okoye. Quella capitata sul piede dell’attaccante francese resta anche l’occasione più ghiotta di un primo tempo in cui la formazione di casa è sostanzialmente sempre nella metà campo avversaria, ma senza riuscire a trovare gli spazi per scardinare l’organizzata retroguardia ospite.