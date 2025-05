Caos in Serie B, playout rinviati per l'inchiesta sul Brescia

Salta, per ora, lo spareggio salvezza tra Salernitana e Frosinone. La Lega Serie B ha disposto il rinvio a data da destinarsi delle due gare di playout inizialmente previste domani (19 maggio) e il 26 maggio. Alla base della decisione, comunicata oggi, c’è la conclusione delle indagini della Procura Federale sul Brescia per presunte irregolarità fiscali.

La società lombarda è accusata di aver fatto ricorso a crediti d’imposta inesistenti per coprire stipendi e contributi del mese di febbraio. La Covisoc, dopo mesi di accertamenti, ha trasmesso gli atti alla Procura, che ieri ha notificato al club l’avviso di chiusura dell’inchiesta. Il deferimento, atteso nei prossimi giorni, potrebbe portare a una penalizzazione immediata e incidere sulla classifica finale.

In caso di sanzione, il Brescia retrocederebbe in Serie C (nella foto la festa dopo la salvezza conquistata sul campo) e il Frosinone si salverebbe senza passare dai playout. La Salernitana affronterebbe così la Sampdoria, oggi virtualmente retrocessa. La Lega ha rinviato le gare per garantire la regolarità del torneo e attende ora l’esito del procedimento sportivo. Le nuove date dei playout saranno stabilite in base all'evolversi della situazione.