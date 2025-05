Ancelotti dice sì al Brasile, obiettivo: mondiali 2026

L’arrivo del tecnico italiano Carlo Ancelotti alla guida della Seleção ha portato una ventata di entusiasmo in tutto il Brasile, che ora punta alla Coppa del Mondo 2026. D’altra parte, fanno notare vari media locali, l’italiano

oltre ad essere il primo allenatore straniero a guidare la squadra verde-oro, è il più pagato al mondo, con oltre 9,5 milioni di euro di ingaggio all’anno (60 milioni di reais). Ad iniettare adrenalina nelle vene dei tifosi sono state

anche le parole del presidente della Confederazione calcistica brasiliana, Ednaldo Rodrigues: «La più grande squadra della storia del calcio sarà ora guidata dall’allenatore più vincente del mondo», ha esultato. «E' più di una mossa strategica (...) è una dichiarazione al mondo che siamo determinati a riconquistare il primo posto sul podio».

A dare il benvenuto a Ancelotti è stato, tra gli altri, l’ex attaccante Romário, vincitore della Coppa del Mondo in Brasile nel 1994, che gli ha augurato «buona fortuna» per la sua nuova avventura. Per i torcedores come Vinicius Barbosa, la nomina dell’allenatore europeo è una «pietra miliare» nella storia della nazionale, già per cinque volte campione. «È una promessa di un’identità rinnovata. Sono ansioso ed emozionato di vedere il suo lavoro in campo, la sua esperienza e la sua visione, che sicuramente faranno la differenza». E come lui la pensano numerosi tifosi che hanno inondato i social per celebrare l'ingaggio. «Che don Ancelotti possa portare lo spirito della

vittoria», ha scritto Fernando Andrade, mentre i commentatori locali hanno ricordato quanto Rodrigues aspirasse a portare a casa l’ex allenatore del Real Madrid. «E' sinonimo di risultati storici», ha scritto nel comunicato con cui ha ufficializzato il contratto. «Noi e lui, due icone mondiali»